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Сирийская армия понесла потери в боях с боевиками в Идлибе

Сирийская армия понесла потери в боях с боевиками в Идлибе
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россия и Турция должны принять совместные действия для ликвидации боевиков в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александра Щербицкий.

"В течение прошедших суток боевики "Джабхат-ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в РФ) предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Хамрат. Все атаки боевиков отражены, при этом им нанесён значительный урон в живой силе и технике. Имеются потери и среди сирийских военнослужащих", - сказал Щербицкий на брифинге в понедельник.

"Складывающаяся ситуация в очередной раз подчеркивает необходимость совместных действий России и Турции по ликвидации террористов в зоне деэскалации Идлиб", - заявил он.

Щербицкий напомнил, что по Идлибу функционирует специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским центром по примирению враждующих сторон и турецкими военными.

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