Сирийские силы ПВО отражают атаку близ Дамаска

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Силы ПВО Сирии в понедельник вечером отражают атаку с воздуха близ Дамаска, сообщают государственные сирийские СМИ.

По их данным, атаке подверглись объекты к юго-западу от сирийской столицы.

Пока не сообщается, кто именно вёл обстрел сирийской территории, однако, как правило, в таких случаях речь идёт об израильской боевой авиации.

Израиль в Сирии в последние годы периодически наносит авиаудары по объектам, на которых находятся иранские военные советники или поддерживающие Дамаск бойцы ливанского движения "Хезболла".