Боевики пытались атаковать авиабазу "Хмеймим" беспилотниками и РСЗО

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские военные отмечают, что на юге Идлибской зоны деэскалации в Сирии складывается напряженная обстановка, турецкой стороне не удается обеспечить создание "коридора безопасности" вдоль трассы М4, а боевики обстреливают позиции сирийских военных и пытаются атаковать авиабазу "Хмеймим".

"Турецким командованием принимаются определенные меры по уничтожению бандформирований вдоль трассы М4. Но, в то же время, обеспечить создание "коридора безопасности" турецкой стороне не удается. В связи с этим постоянно откладывается проведение очередного совместного российско-турецкого патруля", - заявил на брифинге в четверг руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий.

"Кроме того, боевики террористических организаций производят обстрелы позиций правительственных сил Сирийской Арабской Республики, предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности", - сообщил он.

По словам Щербицкого, командование группировки ВС РФ в Сирии и ВС САР вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации террористической угрозы. "Рассчитываем на усиление турецкой стороной мер, направленных на уничтожение террористов, обеспечение безопасности совместного патрулирования и выполнение положений российско-турецкого меморандума от 6 марта 2020 года", - сказал контр-адмирал.

"В соответствии с заключенными соглашениями, оставляем за собой право на ответные меры в отношении боевиков террористических формирований, чьи действия могут представлять угрозу для жизни российских и сирийских военнослужащих, а также мирного населения в районах, прилегающих к зоне деэскалации", - подчеркнул он.