В ФРГ пройдет первый концерт с тысячами зрителей с начала пандемии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Первый в ФРГ с начала пандемии коронавируса COVID-19 концерт в присутствии тысяч зрителей запланирован на 4 сентября в Дюссельдорфе, сообщает в пятницу агентство EFE.

Планируется, что концерт пройдет на стадионе. На нем будут присутствовать 13 тыс. зрителей. "Мы уверены, что зрители будут полны энтузиазма и проявят ответственность и толерантность", - заявил глава промоутерского агентства Live Nation Марек Либерберг.

В Германии концерт станет первым после пятимесячного перерыва из-за коронавируса. Между местами на трибунах сохранят расстояние в 1,5 метра, зрители должны будут на протяжении всего времени находиться в масках. Концерт продлится примерно два с половиной часа.

Ожидается, что на концерте сыграют канадский музыкант Брайан Адамс, ирландец Ри Гарви, а также немецкие исполнители Сара Коннор, Майкл Миттермайер, группа The BossHoss, диджей Joris.