ЕС поддержал инновационный проект по лечению редких заболеваний у детей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз поддержал инновационный проект по применению технологии красных кровяных телец для лечения редких заболеваний у детей.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщил в пятницу, что инвестирует 30 млн евро в поддержку итальянской биотехнологической компании EryDel.

"Благодаря финансированию EryDel и ее передовых технологий в области красных кровяных телец мы поможем расширить границы возможного в лечении редких заболеваний на благо пациентов в Европе и во всем мире", - заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Самый продвинутый продукт EryDel в настоящее время находится в разработке для лечения атаксии телеангиэктазии ("синдрома Луи-Бара"), редкого нейродегенеративного заболевания, которое вызывает тяжелую инвалидность у детей.

Кредит ЕИБ гарантирован Европейским фондом стратегических инвестиций, который является основным элементом Инвестиционного плана для Европы.