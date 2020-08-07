Различия в данных оперштаба и Росстата по смертям от COVID объяснили методом учета

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Оперштаб объяснил различия в своих подсчетах смертей от коронавируса и статистике Росстата тем, что они подсчитывают только случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и берут данные из медклиник, а Росстат - из ЗАГСов.

"В статистике оперативного штаба учитываются только те летальные случаи, когда COVID-19 является основной причиной смерти (это 5 448 случаев согласно статистике Росстата), а отличия в статистике появляются из-за различной методики сбора информации", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе.

Между тем, по данным оперштаба, в июне основной причиной смерти коронавирус стал у 4 681 человека.

Однако также оперштаб говорит о том, что берет данные непосредственно из медицинских организаций, а Росстат - из записей актов гражданского состояния.

Кроме того, Росстат заявляет, что неосновной причиной смерти, а также возможно основной, но по которым идет расследование, и не имевшим отношения к смерти коронавирус стал еще у 6 469 людей.

В пятницу Росстат сообщил, что в июне этого года в России умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад. Почти у 12 тыс. человек был диагностирован коронавирус, но основной причиной смерти, по данным ведомства, он стал у 5,4 тыс. россиян.