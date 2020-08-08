В Ливане на фоне акций протеста предложено провести досрочные выборы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливана Хасан Диаб предложbk организовать в стране досрочные выборы в парламент, сообщают французские СМИ.

При этом несколько депутатов уже объявили об уходе со своих постов, давая таким образом понять, что поддерживают идею выборов.

4 августа в порту Бейрута взорвался конфискованный несколько лет назад груз нитрата аммония. Почти 160 человек погибли, 6 тыс. получили ранения.

В субботу, 8 августа, в Бейруте прошла акция протеста против властей: демонстранты считают их виновными в произошедшей трагедии и призывают к радикальным реформам.

В ходе демонстраций не обошлось без столкновений. В частности, протестующие попытались прорваться к зданию парламента, однако полиция воспрепятствовала этому, применив слезоточивый газ. Несколько десятков демонстрантов сумели проникнуть в здание МИД Ливана, сильно пострадавшее от взрыва.

Из Бейрута поступают данные о смерти одного сотрудника полиции. Кроме того, 110 человек получили травмы во время беспорядков.

В армии Ливана предупредили население, что все акции протеста нужно проводить исключительно мирно.