На популярных у туристов островах Греции ночью не будут работать бары

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти Греции в понедельник объявили о новых ограничительных мерах из-за роста числа новых случаев коронавируса в стране, сообщают европейские СМИ.

Меры предполагают запрет на работу с полуночи до 7 утра баров и ресторанов в ряде регионов страны, в том числе на популярных среди туристов островах Миконос, Санторини, Корфу, Крит, Родос, Закинф и Кос.

Отмечается, что многие из этих туристических направлений известны именно своей оживленной ночной жизнью.

Ограничения будут действовать до 23 августа. Они распространяются также на города Салоники, Ларису, Волос и Катерини.

Кроме того, новые меры обязывают всех, кто прилетают в Грецию из Бельгии, Чехии, Нидерландов, Испании и Швеции иметь при себе справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19.

Для борьбы с распространением коронавируса власти Греции также отменили несколько массовых мероприятий, в том числе запланированной на сентябрь Международной ярмарки в Салониках.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас заявил, что "к сожалению, распространение вируса ускоряется опасными темпами".

В воскресенье в Греции зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев заболевания коронавирусом: в стране выявили 203 случая.

За все время пандемии в Греции зарегистрировано 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 212 человек скончались.