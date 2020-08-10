Трамп подписал указ о частичном возврате выплат безработным в обход Конгресса

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в выходные подписал указ, частично возвращающий дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса.

Согласно указу Трампа, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Это один из четырех указов, подписанных Трампом с целью продления некоторых мер поддержки экономики в обход Конгресса, где по-прежнему нет консенсуса между демократами и республиканцами относительно условий новой программы стимулирования экономики.

Вполне возможно, что этот шаг будет иметь для Трампа юридические последствия, поскольку, в соответствии с Конституцией США, именно Конгресс принимает решения относительно государственных расходов, пишет Bloomberg.

Предыдущая программа предусматривала дополнительные выплаты из федерального бюджета к пособию по безработице в размере $600 в неделю до 31 июля текущего года. Демократы настаивают на том, что их размер должен быть сохранен на этом уровне, тогда как республиканцы считают, что столь щедрые выплаты лишают людей стимула искать работу.

Трамп заявил, что принял решение о снижении суммы дополнительных выплат, чтобы дать безработным "стимул вернуться к работе".

В соответствии с указом Трампа, выплаты будут производиться до 6 декабря текущего года. Федеральное правительство направит на них средства из фонда помощи при чрезвычайных ситуациях - в общей сложности порядка $44 млрд.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

Действия Трампа могут еще больше осложнить переговоры Белого дома с контролируемой демократами Палатой представителей Конгресса относительно новой программы мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Президент, однако, заявил, что намерен продолжить переговоры с демократами.