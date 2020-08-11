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Трамп склоняется к проведению саммита G7 после выборов в США

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что склоняется к проведению саммита G7 после ноябрьских американских президентских выборов.

"Я склоняюсь к тому, чтобы сделать это когда-нибудь после выборов", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме. По словам Трампа, в таком случае "обстановка будет более спокойной".

"Мы могли бы сделать это в виде видеоконференции либо - непосредственно встречи", - добавил президент США.

При этом он отметил, что по-прежнему считает нужны позвать на саммит президента РФ Владимира Путина.

"Конечно, я был бы готов пригласить его, потому что он - важный фактор", – пояснил Трамп.

Ранее власти США планировали провести саммит, ориентировочно, в сентябре.

G7 Дональд Трамп Владимир Путин

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