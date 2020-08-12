Что случилось этой ночью: среда, 12 августа

Третья ночь протестов в Минске и выбор Байденом кандидата в вице-президенты США

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Минске прошла третья ночь протестов. Столкновения ОМОНа и протестующих переместились в спальные районы города - в Каменную горку и Уручье, а также в Серебрянку, где взрывы и выстрелы не стихали и после полуночи. Протестующие пытались строить баррикады. ОМОН в поисках участников акций врывался в подъезды, вновь применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ в силовиков бросали петарды. Также очередная акция протеста прошла у посольства Белоруссии в Москве, там обошлось без происшествий.

- Соратницы Тихановской опубликовали видеообращения. Вероника Цепкало обратилась к мировому сообществу с призывом признать Тихановскую избранным президентом Белоруссии. Мария Колесникова призвала протестующих сосредоточиться на помощи пострадавшим на протестах, а действующие власти - остановить насилие и признать, что перемен хотят сами белорусы, а не "кукловоды из-за рубежа".

- Джо Байден выбрал Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты от демократов. Дональд Трамп выразил удивление решением Байдена, напомнив о поражении Харрис на праймериз и упрекнув ее в "крайне левых позициях". Действующему вице-президенту Майку Пенсу выбор Харрис, напротив, не показался удивительным. В свою очередь экс-президент США Барак Обама посчитал Харрис "идеальным партнером" для Байдена в решении насущных проблем Америки.

- Трамп назвал заключение ядерной сделки с Россией "крупнейшей мировой проблемой". При этом он считает, что Москва "очень хочет" заключить соглашение по ядерным вооружениям с Соединенными Штатами и потому не будет "оттягивать". Также президент США вновь заявил, что он намного более жесток по отношению РФ, чем его предшественник Барак Обама, и что его приход к власти спас мир от войны с КНДР.

- В Забайкалье нашли мертвым восьмилетнего мальчика, пропавшего в выходные. Тело ребенка обнаружили утром в среду в озере недалеко от села Новая Заря, откуда он и ушел из дома 8 августа.