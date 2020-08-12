СМИ сообщили о выстрелах и взрывах на юго-востоке Минска

Протестующие пытаются строить баррикады

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В минском микрорайоне Серебрянка, который в ночь на среду стал одним из эпицентров несанкционированных акций, протестующие пытаются собрать баррикады, сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

При этом в Серебрянке и после полуночи слышны взрывы и выстрелы.

По информации различных Telegram-каналов, в микрорайон едет большее число машин с ОМОНом и карет скорой помощи, в соцсетях также сообщают, что там много пострадавших.

В микрорайонах Каменная горка и Уручье, где вечером во вторник также проходили акции протеста, митингующих разогнали.

Кроме того, накануне вечером несколько сотен протестующих уже в третий раз собирались у посольства Белоруссии в Москве. Акция протеста в российской столице завершилась без происшествий.

В Минске третий день подряд в разных частях города проходят акции протеста, участники которых выражают несогласие с предварительными официальными результатами выборов президента страны. По данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко на выборах 9 августа набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.