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Протестующие у посольства Белоруссии в Москве начали расходиться

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Москве без происшествий завершилась акция протеста несогласных с официальными предварительными результатами президентских выборов в Белоруссии.

В настоящий момент, как передает корреспондент "Интерфакса", участники несанкционированной акции у посольства Белоруссии в Москве расходятся по домам.

Во вторник вечером в Москве проходила третья акция протеста возле белорусского посольства с момента проведения выборов президента республики. На акции собрались люди, выражающие несогласие с официальными результатами голосования, объявленными ЦИК Белоруссии.

После состоявшихся 9 августа в Белоруссии выборов президента в Минске и ряде других городов республики проходят акции протеста.

По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Протесты в Минске

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Москва Белоруссия

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