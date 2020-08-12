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Японского премьера обвинили в копировании текста речей в память об атомных бомбардировках

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Группа людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, обвинили премьера страны Синдзо Абэ в том, что он произнес две почти одинаковые речи на церемониях в честь 75-й годовщины со дня трагедий, сообщает газета Mainichi Shimbun ("Майнити симбун").

"Каждый раз одно и то же", - цитирует издание слова Коити Кавано, возглавляющего группу людей, переживших ядерную бомбардировку. "Он несет чепуху и уходит, будто говоря: "Вот и все. До свидания". Он просто изменил слово Хиросима на Нагасаки. Он смотрит свысока на выживших после атомной бомбардировки", - добавил Кавано.

Приложение для обнаружения плагиата выявило, что воскресная речь Абэ в Нагасаки на 93% совпадала с его речью в Хиросиме тремя днями ранее, отмечает издание. В частности, вступительный параграф начинается с названия города, а остальная часть совпадает слово в слово. Формулировки завершающих параграфов также совпадали, в них Абэ выражал надежду на мир "без ядерного оружия". Английские версии речей также имеют большое сходство. При этом отмечается, что Абэ использовал разные слова по отношению к тому, как восстанавливали каждый город.

Один из руководителей Альянса Хиросимы по ликвидации ядерного оружия Харуко Моритаки в свою очередь обвинил Абэ в бездействии по вопросу о ядерном разоружении. "Он говорит о том, что он заодно с выжившими после атомной бомбардировки,... но он не предпринял никаких конкретных действий. Он только болтает и ничего не делает, и это видно по его обращениям", - сообщил Моритаки газете.

В течение шести месяцев после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года скончались около 140 тысяч человек, в Нагасаки 9 августа того же года погибли примерно 74 тысяч человек.

Япония Синдзо Абэ Хиросима Нагасаки

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