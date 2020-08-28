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Премьер Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку

Премьер Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу планирует объявить о своей отставке из-за состояния здоровья, сообщает NHK и другие местные СМИ.

Абэ сейчас 65 лет. В последнее время он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить исполнение премьерских полномочий.

Фондовый индекс Nikkei 225 упал на 2,6% на этой новости, иена дорожает.

Синдзо Абэ занимает пост главы японского правительства самое длительное время в новейшей истории страны, он беспрерывно находится на этом посту на протяжении уже почти восьми лет, с декабря 2012 года. Кроме того, он возглавлял правительство в 2006-2007 годах.

Япония Синдзо Абэ

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