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Администрация президента Молдавии опровергла отдых Додона в Крыму

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента Молдавии назвала "медийным фейком" сообщения о том, что на прошлой неделе Игорь Додон отдыхал в Крыму.

"Мы сожалеем о том, что в публичном пространстве была запущена новая ложная информация о предполагаемом краткосрочном отдыхе главы государства Игоря Додона в Ялте (Крым). Это очередной медийный фейк. Информация не соответствует действительности и была опубликована отдельными политическими оппонентами, специализирующимися на продвижении фейковых новостей. Ранее президент страны подал в суд на этот портал за подделку документов", - говорится в сообщении пресс-службы молдавского лидера.

Пресс-служба напомнила, что на прошлой неделе Додон побывал с рабочим визитом в Москве, в ходе которого обсудил с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком важные для экономики Молдавии вопросы.

Накануне, 12 августа, портал Omega.md со ссылкой на источники в посольстве Молдавии в Москве сообщил, что "сразу после встречи в администрации президента России господин президент воспользовался приглашением провести краткосрочный отпуск в Крыму". "В Крыму Додону была предоставлена вилла в пятизвездочной резиденции "Крымский бриз" в одном из пригородов Ялты", - говорилось в публикации. По сведениям Omega, в минувшие выходные Додон вернулся в Кишинев, а члены его семьи из Крыма улетели отдыхать в Турцию.

Игорь Додон Молдавия Крым

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