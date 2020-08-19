Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 19.08В России 937 321+4 828В мире 22 136 954+255 096

На Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - На Украине очередной антирекорд по заражениям коронавирусом: по состоянию на утро среды выявлено 1 967 заболевших за сутки, при этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

В миреЗеленский предупредил, что Украина на грани второй волны COVID-19Читать подробнее

Днем ранее, 18 августа, сообщалось о 1 616 новых случаях заболевания COVID-19, 17 августа - о 1 464 заболевших, 16 августа было 1 637 инфицированных, 15 августа -1 847 новых заразившихся за сутки.

Общее количество инфицированных составило на утро среды 96 403 человека, выздоровевших - 49 737, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 144 человека. Сейчас в стране болеют 44 522 человека с коронавирусом, что на 1127 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ривненской (125), Одесской (123), Закарпатской (117) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 361 подозрение на COVID-19.

Хроника 09 января – 19 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Украина Коронавирус

Новости по теме

Новости

Президент Мали подал в отставку

Выборы в США - 2020

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Что случилось этой ночью: среда, 19 августа

Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

Трамп отложил переговоры с Китаем по торговле

Европейские лидеры обсудят ситуацию в Белоруссии

Погранкомитет Белоруссии подтвердил "внимательное отношение" к иностранцам

В Гродно создали совет общественного согласия в ответ на требования протестующих

Митинг в центре Минска завершился

Митинг в центре Минска завершился
Пандемия коронавируса

ВОЗ предостерегла от "национализма" при распределении COVID-вакцины

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');