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Луганск сообщил о гибели военнослужащего из-за выстрела снайпера ВСУ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате снайперского огня со стороны Вооруженных сил Украины по позициям ополченцев в районе населенного пункта Логвиново, сообщает в субботу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня, 15 августа в 19:30 вооруженные формирования Украины вероломно открыли прицельный снайперский огонь на направлении н.п. Луганское - н.п. Логвиново по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики, в результате чего один военнослужащий НМ ЛНР получил ранение не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представительство ЛНР в СЦКК ожидает от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "должной реакции на военные преступления киевских властей, и грубые нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".

На прошедшем 22 июля заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны согласовали комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, вступающих в силу с 00:01 27 июля, которые, в частности, включают в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.

ЛНР

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