Турция обнаружила крупное газовое месторождение в Черном море

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Турецкое буровое судно обнаружило крупное месторождение газа в Черном море, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Судно "Фатих" обнаружило самый большой запас газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров", - сообщил турецкий лидер во время обращения к народу.

Турецкое исследовательское судно "Фатих" вышло из порта Трабзона на севере Турции 25 июня и приступило к геологоразведочным работам в акватории Черного моря.