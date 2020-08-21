Saudi Aramco прекратила инвестиции в нефтехимический комплекс в Китае

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco прекратила инвестиции в проект строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае, оценивавшийся в $10 млрд, сообщают источники Bloomberg.

По их данным, решение о прекращении инвестиций было принято после переговоров с китайскими партнерами и связано с высокой неопределенностью в отношении перспектив рынка.

Партнеры Saudi Aramco по СП, созданному для строительства комплекса, - China North Industries Group Corp. (Norinco) и Panjin Sincen - не ответили на запрос Bloomberg.

Китайские компании будут продолжать реализацию проекта, отмечают источники.

Проект, который компании согласовали в феврале прошлого года, предусматривал строительство в китайском городе Паньцзинь провинции Ляонин НПЗ мощностью 300 тыс. баррелей в сутки, крекинг-установки для производства этилена мощностью 1,5 млн тонн в год, а также установки для выпуска параксилола мощностью 1,3 млн тонн в год.

Участники проекта планировали запустить комплекс в эксплуатацию в 2024 году. Предполагалось, что Saudi Aramco будет обеспечивать поставки 70% сырья для него.

Падение цен на нефть, а также спроса на энергоносители из-за пандемии коронавирусной инфекции вынуждает компании по всему миру пересматривать инвестиционные проекты. Saudi Aramco планирует резко сократить капиталовложения, чтобы сохранить средства на выплату дивидендов на фоне низких цен на нефть и возросшего долга компании. Saudi Aramco рассчитывает в этом году направить $75 млрд на дивидендные выплаты, основным получателем которых является правительство Саудовской Аравии.