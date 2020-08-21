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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший американский спецназовец арестован по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой, сообщило в пятницу министерство юстиции США.

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".

"Деббинс нарушил клятву американского военнослужащего, предал спецназ и поставил под угрозу национальную безопасность нашей страны, разгласив конфиденциальную информацию сотрудникам российской разведки, предоставив детали о своем подразделении, выдав российской разведке личности его сослуживцев и пытаясь завербовать их. Наша страна доверяла обвиняемому, он принял это доверие и направил его против США", - отмечается в документе.

"Задачей наших военных является защита нашего народа от противников. Служащие, находясь на посту, идут на неимоверные жертвы. Когда они вступают в сговор и передают секретную информацию нашим противникам за рубежом, они предают клятву, данную стране и сослуживцам. Как показывает этот вердикт, мы быстро и упорно привлекаем таких людей к ответственности", - подчеркивается в заявлении.

США

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