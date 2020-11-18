Бывший "зеленый берет" признался в сговоре с российской разведкой

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бывший военнослужащий американского спецназа (Силы специального назначения Армии США, "Зеленые береты") Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признал себя виновным в сговоре с сотрудниками российской разведки, говорится в заявлении Минюста Соединенных Штатов.

"Деббинс предал доверие (страны - ИФ) и предал своих сослуживцев, вступив в сговор с целью предоставления информации о национальной обороне США сотрудникам российской разведки", - говорится в заявлении прокурора США в Восточном округе в Вирджинии Закари Тервиллигера.

Об аресте Деббинса в августе сообщил Минюст США. Согласно материалам суда штата Вирджиния, в период с 1996 по 2011 гг. бывший спецназовец поддерживал контакты с сотрудниками российской разведки, периодически посещал РФ, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, "что хотел бы служить России".

Деббинс, по информации американских следователей, раскрыл сотрудникам российской разведки секретные сведения о своей предыдущей деятельности во время службы в американском спецназе. Он также передал имена и информацию о ряде своих бывших сослуживцев.

Вынесение приговора Деббинсу назначено на 26 февраля 2021 года. Максимальное грозящее ему наказание - пожизненное заключение.