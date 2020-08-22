Лавров заверил в отсутствии у США рычагов для антииранских санкций

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - У США нет юридических рычагов для реализации намерений по восстановлению международных санкций в отношении Ирана, Россия попытается удержать Вашингтон от шагов в этом направлении, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прибегая к легалистским, квазиюридическим методам, США будут пытаться восстановить санкции, обязательные для всех государств мира. Это не получится просто потому, что страна, нарушившая целостный, комплексный "пакет" договоренностей, который был утвержден Советом Безопасности, и официально вышедшая из этого "пакета", не имеет правовых рычагов для того, чтобы провернуть подобную операцию", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Министр сообщил, что "постарался всё это откровенно, по-товарищески объяснить (госсекретарю США) Майку Помпео".

"Мы работаем с нашими американскими партнёрами и с другими членами Совета Безопасности в Нью-Йорке и по столицам. У нас есть понимание, что подавляющее большинство стран сознают некорректность и контрпродуктивность этой попытки", - отметил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что эта попытка "всё равно закончится ничем, но она может привести к очень серьёзному скандалу и "расколу" в СБ ООН, и в конечном итоге к подрыву его авторитета".

"Речь идёт о том, что одна из стран - инициаторов консенсусной резолюции, которая была принята по иранской ядерной программе - заявила, что сама она не будет выполнять то, что обязалась, а от всех других будет требовать слушаться собственных пожеланий. Нарушить резолюцию СБ ООН, и грубейшим образом исказить весь смысл решения, которое закреплено в международно-правовом порядке, у США не получится, но нанести ущерб Совету Безопасности ООН они могут", - пояснил министр.

На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и официально уведомил Совет Безопасности об инициативе Вашингтона относительно восстановления всех ранее приостановленных санкций ООН в отношении Ирана.

Он заявил, что Вашингтон намерен добиваться, чтобы все страны соблюдали санкции ООН в отношении Ирана, включая эмбарго на поставки Тегерану вооружений, когда они будут восстановлены.

Согласно условиям резолюции Совета Безопасности, закрепившей действие иранского ядерного соглашения, с уведомления США в четверг начинается отсчет срока в 30 дней, после которого санкции ООН против Ирана, которые были ослаблены соглашением в 2015 году, будут восстановлены, если не будет принята резолюция, специально продлевающая их приостановку.