Бразильскую конгрессвумен обвинили в организации убийства мужа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Бразильские следователи обвинили члена Национального конгресса страны Флорделис дус Сантус в организации убийства ее супруга Андерсена ду Карму, который был расстрелян в собственном гараже в 2019 году, сообщает издание "Тарде".

Дус Сантус и убитый ду Карму были лидерами евангелического христианского движения, они оба - пасторы и известны в Бразилии как пара, усыновившая порядка 50 детей. В 2019 году ду Карму умер после нападения в гараже дома, где жила его семья. Он получил порядка 30 огнестрельных ранений и скончался на месте, из-за чего полиция решила, что целью нападения было именно убийство, а не ограбление.

"Флорделис обвиняется в организации убийства, вербовке нескольких ее взрослых детей для участия в преступлении и в попытке замаскировать его под вооруженное ограбление", - заявили в прокуратуре.

De acuerdo con las autoridades, la diputada federal Flordelis dos Santos Souza, viuda del pastor evangélico Anderson do Carmo, fue la responsable del asesinatohttps://t.co/aU36mZYBMp — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) August 24, 2020

В заявлении следователей говорится, что до этого дус Сантус не менее шести раз пыталась отравить супруга. Затем, считает следствие, она подговорила нескольких детей помочь ей с убийством ду Карму. Родной сын женщины на ее деньги купил у одного из приемных детей пары оружие, из которого и был убит глава семейства.

Следствие полагает, что мотивом убийства было намерение дус Сантус захватить контроль над семейными финансами, которые ранее контролировал ее супруг.

Дус Сантус, будучи членом Конгресса, обладает иммунитетом против ареста. Обвинения также выдвинуты против 11 ее детей.

Дус Сантус усыновила несколько десятков беспризорников из трущоб Рио-де-Жанейро и считалась образцом альтруизма. Сама она отрицает все выдвинутые против нее обвинения.