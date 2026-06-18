В Иране заявили, что очного подписания меморандума с США не будет

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи Фото: Foad Ashtari/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном согласован в электронном виде, очной церемонии подписания не будет, заявил в четверг представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США был согласован для подписания в электронном виде (...) церемония подписания в Швейцарии проводиться не будет", - пояснил он телеканалу IRIB.

Тем временем американские СМИ сообщают о том, что церемония состоится, несмотря на то что президент США Дональд Трамп уже поставил свою подпись под документом.

"Официальная церемония подписания с участием (вице-президента США Джей Ди - ИФ) Вэнса, как ожидается, состоится в пятницу", - передает телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника.

В ночь на четверг журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что Трамп лично поставил подпись под меморандумом. Позднее американский президент подтвердил эту информацию.

Копии подписанного документа отправили Ирану, а также странам-посредникам.

Западные СМИ отмечают, что именно после подписания меморандума вступают в силу обязательства, которые взяли на себя Вашингтон и Тегеран.