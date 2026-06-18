Большинство рынков акций Европы закрылись в плюсе, сводный индекс обновил рекорд

Лондонская фондовая биржа Фото: Jeff Moore/PA Images via Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные в ожидании итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Поддержку рынкам оказал тот факт, что США и Иран подтвердили намерение подписать в Швейцарии в пятницу промежуточное мирное соглашение, которое позволит возобновить поставки энергоносителей с Ближнего Востока.

Индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,52% - до рекордных 639,31 пункта. Аналитики Barclays улучшили прогноз для этого индикатора на ближайшие 12 месяцев до 670 пунктов с 620 пунктов.

Британский FTSE 100 прибавил 0,14%, германский DAX - 0,10%, итальянский FTSE MIB - 0,31%, испанский IBEX 35 - 1,35%. Французский CAC 40 потерял 0,20%.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 2,8% в годовом выражении. Таким образом, инфляция в стране осталась на апрельском уровне, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали ее ускорения до 3%.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце увеличились на 3,2% в годовом выражении, согласно окончательным данным статистического управления Европейского союза. Инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 3%, и достигла максимума с сентября 2023 года. Динамика показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом экспертов.

Центробанк Франции в среду понизил прогноз роста французской экономики на текущий год до 0,5% с ожидавшихся ранее 0,9% после слабого подъема в первом квартале и скачка цен на энергоносители в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Прогноз для инфляции во Франции был повышен до 2,5% с 1,7%.

Ключевым событием для мировых рынков станет заседание ФРС, итоги которого будут известны в 21.00 мск. Оно станет первым для нового председателя регулятора Кевина Уорша. Аналитики и участники рынка уверены, что Федрезерв сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на прежнем уровне 3,5-3,75%.

Трейдеры будут особенно внимательно следить за пресс-конференцией Уорша, а также за новым прогнозом по экономике и ставке. Мартовский медианный прогноз руководителей ФРС предполагал, что ставка в 2026 году будет уменьшена на 25 базисных пунктов.

Самое резкое снижение в сводном европейском индексе показали акции BMW AG, рухнувшие на 8,3%. Германский автопроизводитель накануне вечером существенно ухудшил прогнозы на 2026 год, отметив сохраняющуюся слабость спроса в Китае, а также более серьезные, чем ожидалось, негативные последствия ближневосточного конфликта.

В соответствии с новым прогнозом компании, поставки ее автомобилей в этом году будут "немного ниже", чем в прошлом. Ранее ожидалось, что поставки будут на уровне предыдущего года. Прогноз маржи EBIT в автомобильном сегменте понижен до 1-3% с ожидавшихся ранее 4-6%, рентабельности капитала (RoCE) в автомобильном сегменте - до 1-5% с 6-10%. BMW также прогнозирует "существенное" уменьшение годовой прибыли после уплаты налогов, тогда как ранее ожидала "умеренного" снижения.

Цена бумаг других европейских автопроизводителей также снизилась, включая Mercedes-Benz (на 4,4%), Volkswagen (на 3,5%) и Stellantis (на 3,3%). Глава последнего Антонио Филоза заявил в ходе слушаний в итальянском парламенте в среду, что компания ведет переговоры с двумя потенциальными партнерами относительно ее проблемного люксового бренда Maserati и вскоре сделает выбор.

Лидером роста в Stoxx 600 стали акции Straumann Holding, подорожавшие почти на 10,8% после того, как этот швейцарский производитель зубных имплантов улучшил прогноз рентабельности на текущий год.

Германский дилер подержанных автомобилей Auto1 подтвердил годовой прогноз, предусматривающий активный рост выручки, и его капитализация повысилась на 8,4%.

Аналитики Barclays вновь присвоили рекомендацию "на уровне рынка" акциям телекоммуникационной компании Orange. Эти бумаги подешевели на 3,3%.

Активный подъем на бирже во Франкфурте продемонстрировали акции Commerzbank AG (+5,2%), Bayer AG (+4,8%), Heidelberg Materials AG (+4,1%) и Siemens Energy AG (+3,6%).

В Париже цена бумаг Schneider Electric увеличилась на 2,1%, Legrand - на 4,5%. Капитализация EssilorLuхottica упала на 4,8%, ArcelorMittal - на 2,4%.