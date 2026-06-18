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США пересмотрят вопрос размещения своих военных в Европе

США пересмотрят вопрос размещения своих военных в Европе
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американская сторона намерена провести пересмотр масштабов размещения свои сил в Европе в течение ближайших шести месяцев, заявил на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщают европейские СМИ.

"Сегодня я объявляю о пересмотре в течение шести месяцев (...), в ходе которого мы рассмотрим вопрос присутствия американских сил и их размещение в Европе", - сказал он.

По его словам, этот "пересмотр" приведет к тому, что "некоторые страны потерпят неудачу, а другие пройдут проверку с блестящим результатом".

Хегсет не указал, насколько сильно процесс пересмотра может повлиять на численность воинского контингента США в европейских странах.

Он также подверг критике европейских союзников за отказ предоставлять США доступ к базам в Европе во время недавней американской операции против Ирана.

"Эти союзники ставят под угрозу жизни американских сыновей и дочерей, отказывая им в предсказуемом доступе, размещении и полетам в воздушном пространстве, что никогда не должно даже вызывать вопросов", - сказал глава Пентагона.

Он отметил, что цель США - обеспечить, чтобы "НАТО двигалась быстрее и необратимо к тому, чтобы Европа брала на себя ведущую роль".

Европа Иран НАТО Пентагон США Хегсет
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