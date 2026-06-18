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Brent подешевела до $77,76 за баррель

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в четверг утром на новости о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

К 8:16 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,79 (2,25%), до $77,76 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,59 (0,75%), до $79,55 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,99 (2,59%), до $74,80 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,74 (0,97%), до $76,79 за баррель.

Президент США Дональд Трамп лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, заявил он журналистам во Франции. По информации журналиста Axios Барака Равида, президент подписал документ, находясь на торжественном ужине в Версале, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее ожидалось, что документ будет подписан в Швейцарии в пятницу.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что представители Ирана и США подписали окончательную версию меморандума, который, как ожидается, приведет к окончанию конфликта и позволит возобновить движение судов через Ормузский пролив. Текст меморандума, распространяемый различными СМИ, предусматривает немедленное открытие пролива и полное восстановление судоходства по нему в течение 30 дней.

"Падение цен на нефть возобновилось, поскольку рынки продолжают ожидать скорого возврата иранской нефти на рынок после подписания меморандума с США", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,26 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их снижения на 4,6 млн баррелей. Общие запасы нефти с учетом стратегического нефтяного резерва (SPR) уменьшились до 758,5 млн баррелей - минимума с марта 1985 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,61 млн баррелей.

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