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Премьер Пакистана заявил, что меморандум между США и Ираном вступает в силу немедленно

Президент ИРИ Пезешкиан также поставил подпись под меморандумом, сообщили иранские СМИ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном вступил в действие сразу после подписания, в качестве первого шага Тегеран откроет Ормузский пролив, а Вашингтон снимет блокаду, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф.

"Исламабадский меморандум о взаимопонимании вступает в силу немедленно, и в качестве первого шага Исламская Республика Иран немедленно откроет Ормузский пролив, а Соединенные Штаты Америки немедленно снимут морскую блокаду", - написал Шариф в соцсети X.

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Он пояснил, что меморандум подписан президентами обеих стран, а также одобрен им самим в качестве посредника.

"Подписание этого соглашения на самом высоком уровне правительств обеих стран демонстрирует приверженность обеих сторон дипломатическому урегулированию конфликта", - подчеркнул пакистанский премьер.

Тем временем иранские СМИ распространили кадры подписания меморандума президентом ИРИ Масудом Пезешкианом.

Так, агентство ИРНА опубликовало фото сидящего за столом Пезешкиана, который, согласно публикации, подписывает данный меморандум.

На другом фото президент Ирана держит уже подписанный им документ в руках, справа различима характерная подпись президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном.

Иранская сторона также подтвердила факт подписания меморандума.

Западные СМИ отмечают, что именно после подписания меморандума вступают в силу обязательства, которые взяли на себя Вашингтон и Тегеран.

Хроника 28 февраля – 18 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вашингтон Иран США Пакистан Тегеран
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