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Уолл-стрит закрылась в минусе после заседания Федрезерва

Уолл-стрит закрылась в минусе после заседания Федрезерва
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже следят за первой пресс-конференцией председателя ФРС Уорша по вопросу процентных ставок
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

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Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции.

"Инфляция остается выше целевых 2%, что отчасти отражает шоки на стороне предложения, которые привели к росту цен в определенных секторах, включая цены на энергоносители. Комитет обеспечит ценовую стабильность", - говорится в документе.

Руководители ФРС повысили оценку уровня инфляции в текущем году до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Их медианный прогноз предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз предполагал ставку на уровне 3,4%. Девять из 18-ти руководителей, представивших свои оценки, ожидают увеличения ставки до конца года как минимум на 25 базисных пунктов.

Новый глава ФРС Кевин Уорш не участвовал в составлении прогноза. В ходе пресс-конференции по итогам заседания он сказал, что считает это "неполезным" для реализации политики ЦБ. Уорш также подчеркнул твердость намерения Федрезерва в стабилизации цен.

"В заявлении ФРС и комментариях Уорша на пресс-конференции явно прослеживался "ястребиный" уклон, - отметил трейдер Rosenblatt Securities Майкл Джеймс. - Главный вывод, на мой взгляд, заключается в том, что ФРС сосредоточилась на задаче обеспечения ценовой стабильности".

В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Moderna Inc. (+11,6%), Robinhood Markets (+8,9%) и GE Vernova (+6,8%), в составе Dow Jones - Caterpillar (+1,1%), Goldman Sachs Group (+0,8%) и JPMorgan Chase & Co. (+0,7%).

Самое сильное падение в S&P 500 показали Carvana (-10,3%), EchoStar (-7,7%) и Equifax, в Dow Jones - Salesforce Inc. (-4,1%), Microsoft Corp. (-3,8%) и Amazon.com Inc. (-3,5%).

Бумаги SpaceX подешевели на 4,9%, завершив торги с потерями впервые после пятничного дебюта компании Илона Маска на фондовом рынке.

Акции биржевого оператора CME Group, объявившего ранее о назначении нового CEO, снизились в цене на 3,5%.

Заметно нарастили капитализацию чипмейкеры Broadcom (+4,3%), Marvell Technology (+3,9%), Intel Corp. (+3,5%), Micron Technology (+2,2%) и Advanced Micro Devices (+1%).

Рыночная стоимость Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) уменьшилась на 5,4%, Alphabet Inc. - на 2,5%, Tesla - на 2,1%, Nvidia Corp. - на 1,3%, Apple Inc. - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,98% - до 51492,55 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,21% - до 7420,1 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,34% и закрылся на отметке 26021,66 пункта.

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