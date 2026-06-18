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Что случилось этой ночью: четверг, 18 июня

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье, подписание меморандума между США и Ираном, победа сборной Англии в матче с Хорватией

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на столицу. Нескольким БПЛА удалось достичь МНПЗ. Было повреждено одно из зданий ТЦ "Садовод". Аэропорты московского авиаузла приостановили обслуживание рейсов. В подмосковном Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. В Котельниках после падения обломков дрона загорелся ТЦ "Белая Дача". В Люберцах повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне.

- Представители Ирана и США подписали меморандум о взаимопонимании. Очной церемонии не было, стороны направили друг другу подписанную версию соглашения. В качестве первого шага Тегеран откроет Ормузский пролив, а Вашингтон снимет блокаду, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф.

- В результате удара ВСУ по городу Гуково Ростовской области один человек погиб, двое пострадали. Повреждения получил тепловоз, на двух коммерческих объектах произошел пожар.

- Басманный суд санкционировал арест петербургского бизнесмена Ильи Трабера по делу об убийстве выборгского депутата Александра Петрова в 2020 г.

- Федеральная резервная система США прекратила публикацию прогнозов по денежно-кредитной политике (forward guidance). Новый глава ФРС Кевин Уорш объявил, что организация начнет пересматривать свои подходы.

- Британские археологи сообщили о нахождении сооружения неподалеку от Стоунхенджа, которое могло послужить прототипом мегалитического комплекса. Объект старше Стоунхенджа примерно на 500 лет.

- Футболисты сборной Англии со счетом 4:2 победили национальную команду Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 г. Сборные Португалии и ДР Конго завершили матч со счетом 1:1.

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