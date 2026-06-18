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Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника

Объект на 500 лет старше мегалитического комплекса

Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника
Закат в Стоунхендже во время празднования летнего солнцестояния
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Археологи сообщили о нахождении сооружения неподалеку от Стоунхенджа, которое могло послужить прототипом неолитического каменного круга возрастом около 5 тыс. лет, пишет Associated Press.

По данным специалистов компании Wessex Archaeology, структура состояла из двух деревянных столбов, установленных на расстоянии около 120 м и ориентированных на восход солнца в день летнего солнцестояния и на закат - в день зимнего солнцестояния. Исследователи отмечают, что объект примерно на 500 лет старше Стоунхенджа.

Раскопками руководил археолог Фил Хардинг, известный в Великобритании по участию в телепроекте Time Team. По его словам, на участке также обнаружены керамика, кости животных и редкий нож дисковидной формы. Учёные предполагают, что место могло служить центром крупных ритуальных собраний. "Такие возможности выпадают раз в жизни. (...) Это, безусловно, вершина моей карьеры", - заявил Хардинг.

Работы велись в районе Булфорда, примерно в 5 км от Стоунхенджа, в рамках археологического сопровождения программы Минобороны Великобритании по размещению военнослужащих, возвращённых из Германии. Район Солсберийской равнины является одной из крупнейших военных тренировочных зон страны. Первичные раскопки проводились в 2015–2017 годах, анализ находок занял несколько лет.

Назначение Стоунхенджа остаётся предметом оживленных дискуссий. Наиболее распространенная версия заключается в том, что это был храм, ориентированный по движениям солнца и точно выстроенный по линиям летнего и зимнего солнцестояний. Среди альтернативных версий - место коронации датских королей, храм друидов, астрономический инструмент для прогнозирования затмений.

Фил Хардинг Великобритания Стоунхендж
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