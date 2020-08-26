Украина введет 30-дневный запрет на въезд иностранцев

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины до 28 сентября закрывает границы страны для иностранных граждан, такое решение было принято на заседании правительства Украины в среду.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, ограничение не будет касаться людей, имеющих разрешение на проживание в стране, членов международных и гуманитарных миссий, тех, кто въезжает в страну транзитом, водителей грузовых машин, инструкторов государств НАТО, культурных деятелей, имеющих приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Ограничения начнут действовать с 0:00 29 августа.