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Иран согласился предоставить МАГАТЭ доступ к двум спорным объектам

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Иран согласен предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ к двум своим объектам, по которым ранее были споры, и содействовать проведению проверки, говорится в совместном заявлении генерального директора МАГАТЭ и вице-президента Ирана и главы Организации по атомной энергии Ирана.

"Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ к двум объектам, обозначенным МАГАТЭ, и будет содействовать деятельности МАГАТЭ в проведении проверки. Даты для проведения проверки и предоставления доступа МАГАТЭ согласованы", - отмечается в нем.

В заявлении отмечается, что, таким образом, у МАГАТЭ больше нет претензий к Ирану по поводу проверки ядерных объектов страны.

"Исходя из анализа имеющейся у МАГАТЭ информации, агентство не имеет дополнительных вопросов к Ирану и никаких других запросов на доступ к местам, помимо тех, которые были заявлены Ираном в соглашении и протоколе", - подчеркивается в нем.

В заявлении также говорится, что МАГАТЭ и Иран договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и взаимного доверия для содействия выполнению Соглашения о всеобъемлющих гарантиях Ирана и дополнительного протокола к нему, которые применяются с 16 января 2016 года. Проверки агентством иранских объектов будут осуществляться в рамках этого соглашения и протокола к нему. Дополнительный протокол предусматривает расширенные проверки инспекторами МАГАТЭ атомных объектов Ирана.

Гросси прибыл в Тегеран в понедельник, он проводил переговоры с иранскими официальными лицами.

Иран МАГАТЭ

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