Шеф Пентагона счел необходимым укреплять ядерные силы США из-за Китая

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Марк Эспер считает необходимым укреплять ядерные силы Штатов ввиду роста военной мощи Китая.

"В то время как коммунистический Китай приближается к тому, чтобы как минимум удвоить свой ядерный потенциал, первостепенной задачей для нас является модернизация наших ядерных сил и поддержание его готовности для того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион оставался свободным и открытым", - написал он в твиттере, находясь в турне по региону.

As Communist China moves to at least double the size of its nuclear stockpile, modernizing our nuclear force and maintaining readiness is essential to a free and open Indo-Pacific. pic.twitter.com/MNbIvDdTkS — Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) August 29, 2020

Ранее в субботу сообщалось, что на острове Гуам глава американского оборонного ведомства провел встречу с японским коллегой Таро Коно, в ходе которой обсудил поддержание порядка, основанного на международном праве, и построение альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе.

По данным Минобороны Японии, в ходе встречи в частности было подтверждено, что на острова в Южно-Китайском море, принадлежность которых оспаривается Японией и Китаем, распространяется американо-японское соглашение о безопасности.

Острова, на которые свои права заявляют как Япония, так и Китай, известны под названием Сенкаку в Японии и Дяоюйдао в Китае.