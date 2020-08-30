На акции в Одессе подрались ЛГБТ-активисты и националисты

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Одессе проведение "Марша равенства" закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.

"Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылила газ и забросала людей яйцами. В результате неправомерных действий в медицинское учреждение доставили двух полицейских", - отметили в полиции, уточнив, что задержаны 16 нарушителей.

В их отношении составляют протоколы по административным статьям о мелком хулиганстве и о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского или военнослужащего, говорится в сообщении на официальном сайте полиции Одесской области.