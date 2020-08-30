Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 30.08В России 990 326+4 980В мире 24 996 456+262 008

На акции в Одессе подрались ЛГБТ-активисты и националисты

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Одессе проведение "Марша равенства" закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.

"Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылила газ и забросала людей яйцами. В результате неправомерных действий в медицинское учреждение доставили двух полицейских", - отметили в полиции, уточнив, что задержаны 16 нарушителей.

В их отношении составляют протоколы по административным статьям о мелком хулиганстве и о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского или военнослужащего, говорится в сообщении на официальном сайте полиции Одесской области.

Украина Одесса

Новости

Число задержанных на акции протеста в Минске достигло 140

Власти Армении заявили о переговорах с Россией по закупке Су-30СМ

Лукашенко находился во Дворце Независимости во время воскресной акции

Лукашенко находился во Дворце Независимости во время воскресной акции

Нетаньяху сообщил о налаживании контактов с арабскими странами

В Минске активисты стали уходить с площади перед резиденцией Лукашенко

Очевидцы сообщили о вводе внутренних войск в центр Минска

На акции протеста в Минске уже задержали 125 человек

На акции протеста в Минске уже задержали 125 человек

Протестующие в Минске пошли к президентской резиденции

В центре Минска начались задержания протестующих

В центре Минска начались задержания протестующих

ООН заявила о возможном голоде ливанцев из-за взрывов в порту Бейрута

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');