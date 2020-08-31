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В Абу-Даби приземлился первый рейс из Израиля с делегацией

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Первый коммерческий рейс, который выполнила авиакомпания El Al в рамках соглашения Израиля и ОАЭ, приземлился в Абу-Даби, сообщает Associated Press.

"Это исторический перелет, и мы надеемся, что он положит начало еще большему историческому путешествию на Ближнем Востоке и за его пределы", - заявил журналистам перед вылетом рейса советник президента США Джаред Кушнер.

Он пояснил, что власти Саудовской Аравии разрешили израильскому самолету пересечь их воздушное пространство, что также беспрецедентно.

Вместе с Кушнером этим рейсом полетели советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, спецпосланник по Ближнему Востоку Ави Берковиц и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Израильскую делегацию представляет советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и некоторые чиновники из израильских министерств, которые, как ожидается, проведут встречи со своими коллегами в ОАЭ. Бен-Шаббат отметил, что сегодня "традиционное пожелание "в мирный путь" имеет для нас особенное значение".

Делегация из Израиля проведет в Абу-Дабу сутки, а затем отправится обратно также рейсом компании El Al.

Израиль ОАЭ Абу-Даби Саудовская Аравия

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