США призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия на фоне роста напряженности в Белоруссии должна не нарушать суверенитет этой страны, заявила в понедельник представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Россия также должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее народа свободно и честно выбирать своих лидеров", - сказала она на брифинге.

Макэнани отметила, что в Вашингтоне продолжают внимательно наблюдать за событиями в Белоруссии, и США поддерживают независимую международную проверку злоупотреблений, допущенных в ходе недавних президентских выборов в этой стране, а также нарушений прав человека со стороны властей.

В Белоруссии уже три недели продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция объявленные результаты выборов не признала, посчитав их сфальсифицированными.

Всего в первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, сейчас большая часть задержанных уже освобождена. На многих предприятиях прошли забастовки.