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Латушко назвал "непонятной" позицию России по ситуации в Белоруссии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры и бывший дипломат Павел Латушко назвал "непонятной" позицию России по ситуации в Белоруссии.

"Для меня как для дипломата непонятна позиция России (по ситуации в Белоруссии - ИФ). Если посмотреть в долгосрочной, среднесрочной перспективе, то это не соответствует интересам Российской Федерации", - заявил Латушко в понедельник журналистам.

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По его словам, несмотря на то, что вопрос внутриполитический, "многие белорусы смотрели в сторону востока и ждали, будет ли какая-то реакция со стороны Кремля в поддержку общественного движения"."Такая реакция есть, поддержки - нет", - констатировал он.

По мнению Латушко, из-за этого "авторитет российского руководства значительно уменьшился среди белорусского общества"." Мне кажется, это также не соответствует интересам России. Соответствует ли это интересам Белоруссии - это уже другой вопрос. А то, что это не соответствует интересам России - это да", - сказал член президиума Координационного совета.

Белоруссия Россия Павел Латушко

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