В Израиле за сутки выявили рекордные 2,2 тыс. заразившихся COVID-19

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Израиле за сутки выявили 2,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, всего сейчас в стране COVID-19 болеют свыше 20,6 тысячи человек, сообщают израильские СМИ.

Агентство EFE отмечает, что это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии.

Всего в стране зарегистрировали 117,2 тыс. зараженных коронавирусом, из них 95,5 тыс. уже выздоровели. Скончались 946 заболевших.

Среди тех, кто болеет сейчас, в больницах находятся 878 человек, остальные лечатся в дома. Половина госпитализированных переносит болезнь в тяжелом состоянии, почти 120 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Больше всего заразившихся в Иерусалиме, Бней-Браке, Ашдоде, Тель-Авиве, Тире, Модиин Илите и в Нетании.