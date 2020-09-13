В Израиле на три недели введут режим самоизоляции из-за коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявляет о введении локдауна на брифинге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля в воскресенье высказалось за введение в стране режима самоизоляции, чтобы замедлить распространение коронавируса COVID-19, сообщает The Jerusalem Post.

Планируется, что режим начнет действовать в ближайшую пятницу в 14:00 по местному времени и продлится до 9 октября. В этот период почти все школы будут закрыты, жителям запретят без веских причин отдаляться от дома дальше, чем на 500 метров. Рестораны, развлекательные и торговые центры будут закрыты. Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19.

Аэропорт в Тель-Авиве закрываться не будет.

В правительстве согласились на подобные меры после многочасового обсуждения. Цель самоизоляции - снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с коронавирусом.

В субботу министерство здравоохранения Израиля сообщило о 2 715 новых случаях заражения COVID-19. При этом в стране был установлен рекорд по числу пациентов, находящихся в тяжелом состоянии (513 человек). Всего от коронавируса в Израиле скончались более 1,1 тыс. человек, напоминает The Jerusalem Post.