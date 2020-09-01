Экономика Бразилии во II квартале упала на 11,4%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года экономика Бразилии упала в годовом измерении на рекордные 11,4%. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали падение показаателя на 10,7%.

В предыдущем квартале экономика страны сократилась на 0,3% в годовом выражении.

В апреле-июне сфера услуг продемонстрировала снижение на 11,2%, в том числе торговля - на 14,1%. Промышленное производство уменьшилось на 12,7%, в том числе обрабатывающая промышленность - на 20% и строительный сектор - на 11,1%.

В квартальном измерении в отчетный период ВВП Бразилии упал на 9,7%. Эксперты в среднем предполагали снижение на 9,4%.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале показатель упал на 2,5%, а не на 1,5%, как было объявлено ранее.