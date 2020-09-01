Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 01.09В России 1 000 048+4 729В мире 25 484 767+262 058

Экономика Бразилии во II квартале упала на 11,4%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года экономика Бразилии упала в годовом измерении на рекордные 11,4%. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали падение показаателя на 10,7%.

Экономический кризис

В предыдущем квартале экономика страны сократилась на 0,3% в годовом выражении.

В апреле-июне сфера услуг продемонстрировала снижение на 11,2%, в том числе торговля - на 14,1%. Промышленное производство уменьшилось на 12,7%, в том числе обрабатывающая промышленность - на 20% и строительный сектор - на 11,1%.

В квартальном измерении в отчетный период ВВП Бразилии упал на 9,7%. Эксперты в среднем предполагали снижение на 9,4%.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале показатель упал на 2,5%, а не на 1,5%, как было объявлено ранее.

Бразилия коронавирус

Новости по теме

Новости
Атака на редакцию Charlie Hebdo

Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка

Charlie Hebdo повторит публикацию карикатур на пророка

Apple запланировала выпустить 75 млн iPhone с поддержкой 5G

Apple запланировала выпустить 75 млн iPhone с поддержкой 5G

Основатели партии "Вместе" подтвердили победу Тихановской на выборах

В белорусской оппозиции наметился раскол из-за конституционной реформы

В белорусской оппозиции наметился раскол из-за конституционной реформы

Милиция подтвердила задержания на студенческих протестах в Минске

Милиция подтвердила задержания на студенческих протестах в Минске

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Страны Балтии решили прекратить покупку электроэнергии у Белоруссии

В Китае предупредили Индию о серьезных потерях в случае новой пограничной войны

В Китае предупредили Индию о серьезных потерях в случае новой пограничной войны

Что случилось этой ночью: вторник, 1 сентября

Генсек японского правительства выдвинется в премьер-министры

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');