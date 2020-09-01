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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:44Заразились
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Переболевшему COVID-19 президенту Бразилии предстоит новая операция

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару, который недавно переболел коронавирусом COVID-19, в сентябре ляжет в больницу на операцию по удалению почечного камня, сообщает CNN Brazil.

"Я почувствовал боль, и поэтому прошел медицинскую проверку. Но я в порядке. Это из-за возраста", - сказал Болсонару журналистам. Он уточнил, что, по словам медиков, ультразвуковое исследование показало, что по размеру камень чуть больше, чем фасолина.

Пандемия коронавируса

Проблемы со здоровьем у Болсонару начались еще во время предвыборной кампании. В ходе одного из выступлений перед сторонниками осенью 2018 года на него напал неизвестный и пырнул ножом в область живота. Тогда Болсонару перенес первую операцию, а вслед за ней и еще три. В марте этого года он заявил, что ему нужна еще одна, пятая операция, которая должна стать последней.

Затем, будучи на посту президента он неоднократно ложился в больницу. Так, в декабре 2019 года он упал в президентском дворце и жаловался на временную потерю памяти и головные боли, ему сделали томографию мозга. До этого политик подозревал у себя рак кожи и прошел скрининг, который не выявил патологий.

В июле 65-летний Болсонару заразился коронавирусом и провел на карантине порядка трех недель. Вслед за ним болезнь перенесла его супруга и некоторые сотрудники его администрации.

Жаир Болсонару Бразилия Коронавирус

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