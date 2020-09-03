Лукашенко произведет кадровые перестановки в руководстве Белоруссии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время произвести кадровые перестановки в руководстве республики.

"В ближайшее время президент примет кадровые решения", - сообщают белорусские СМИ.

Как ожидается, назначения будут проведены уже в четверг. "У президента сегодня кадровый день. Ждем новых назначений", - отмечает БелТА.

Как сообщалось, после проведения президентских выборов указом от 19 августа Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром республики с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

Еще одним указом он назначил членов правительства. Согласно документу, все члены правительства, в том числе руководители силовых ведомств, сохранили свои посты.