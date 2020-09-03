Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Лукашенко произведет кадровые перестановки в руководстве Белоруссии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время произвести кадровые перестановки в руководстве республики.

"В ближайшее время президент примет кадровые решения", - сообщают белорусские СМИ.

Как ожидается, назначения будут проведены уже в четверг. "У президента сегодня кадровый день. Ждем новых назначений", - отмечает БелТА.

Как сообщалось, после проведения президентских выборов указом от 19 августа Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром республики с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

Еще одним указом он назначил членов правительства. Согласно документу, все члены правительства, в том числе руководители силовых ведомств, сохранили свои посты.

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости

Лукашенко сменил руководителей КГБ и Совбеза Белоруссии

Лукашенко сменил руководителей КГБ и Совбеза Белоруссии

Тайфун в Южной Корее оставил более 270 тыс. домов без электричества

Тайфун в Южной Корее оставил более 270 тыс. домов без электричества

Актер Дуэйн Джонсон переболел коронавирусом вместе с семьей

Актер Дуэйн Джонсон переболел коронавирусом вместе с семьей
Пандемия коронавируса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26 млн человек

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 3 сентября

Трамп пригрозил лишить финансирования города, где власти не борются с насилием

Испанский суд обязал семью диктатора Франко отказаться от поместья

Испанский суд обязал семью диктатора Франко отказаться от поместья
Экономический кризис

Ford решил сократить 1,4 тыс. штатных сотрудников в США

Ford решил сократить 1,4 тыс. штатных сотрудников в США
Навальный попал в больницу

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Навальный попал в больницу

Врачи пока оставили Навального на аппарате ИВЛ

Врачи пока оставили Навального на аппарате ИВЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');