Премьер Белоруссии обвинил внешние силы в попытке вбить клин между Минском и Москвой

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Внешние силы пытаются вбить клин между Белоруссией и Россией, заявил премьер-министр республики Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в четверг в Минске.

"Полагаем, что ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений между нашими странами в это непростое время, когда Белоруссия подверглась массированному давлению извне тех сил, которые пытались и до сих пор пытаются опрокинуть государство, разыграть привычный уже сценарий "цветной революции", хорошо нам знакомой по нашим соседям, а также вбить клин между двумя ближайшими союзниками, которыми являются Белоруссия и Россия", - сказал Головченко.

Фрагмент встречи распространила пресс-служба белорусского премьер-министра.

По словам Головченко, "определенные силы", "потерпев неудачу в попытке политического блицкрига", работают над тем, чтобы "расшатать экономику страны". "Но нам не привыкать к противостоянию внешним вызовам. Особенно чувствуя поддержку нашего союзника - Российской Федерации, которая является и нашим основным торговым партнером с долей 48% по итогам января-июля текущего года", - сказал Головченко.

Глава правительства Белоруссии констатировал, что для обеих стран сейчас "непростое время", что связано с продолжающимся негативным эффектом пандемии коронавируса, кризисом в мировой экономике и санкционным давлением.

"Данные проблемы требуют принятия четких и понятных решений на уровне правительств наших стран, которые бы стали не только руководством к действию для министерств и ведомств, но и четким сигналом для всех экономических агентов", - считает Головченко.