Израильский премьер в частном порядке согласился с поставками американских вооружений ОАЭ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "слукавил", заявляя публично, что выступает против продажи США вооружений Объединенным Арабским Эмиратам, на деле в частном порядке согласился с такими планами администрации президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times.

Издание отмечает, что Нетаньяху "не пытался блокировать эту сделку, поскольку в последние месяцы участвовал в реализации более существенных усилий по обеспечению дипломатического прорыва - нормализации отношений между Израилем и Эмиратами".

Параллельно США вели с ОАЭ переговоры по заключению оружейной сделки, пишет газета, ссылаясь на собственные источники.

В последние недели Белый дом активизировал усилия по обеспечению продажи Эмиратам новейших вооружений, включая истребители F-35 и беспилотники Reaper. Сделка также включает в себя реактивные самолеты EA-18G Growler - самолеты радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают нанесение скрытых от ПВО противника ударов. Об этом элементе сделки ранее не сообщалось.

ОАЭ давно ищут более совершенное оружие, но израильтяне опасаются изменения баланса военной мощи на Ближнем Востоке. Публичное признание Нетаньяху в том, что он согласился на американские поставки, "скорее всего, вызвало бы возмущение в Израиле", в том числе у членов кабинета самого премьера, отмечает The New York Times.