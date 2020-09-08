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Трое чиновников выдвинули кандидатуры на пост премьера Японии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Три кандидата на пост правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии выставили свои кандидатуры во вторник вместе с началом официальной предвыборной кампании в партии, передает агентство Associated Press (AP).

В конце августа лидер ЛДП и премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.

AP отмечает, что из нынешних кандидатов наибольшими шансами, как считается, обладает 71-летний генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга. Агентство отмечает, что влиятельные лица в ЛДП активно выражают ему поддержку в надежде улучшить свои позиции в партии и правительстве при возможном будущем руководстве Суги.

Ранее Суга заявлял, что намерен заниматься вопросами, которые не были решены при правлении Абэ - эпидемией коронавируса, экономическими последствиями пандемии, развитием оборонного альянса с США. Также Суга говорил, что будет придерживаться курса уходящего премьера Синдзо Абэ по вопросу Курильских островов и заключения мирного договора с Россией.

Два соперника Суги - бывший министр обороны и экс-министр сельского хозяйства Сигэру Исиба и экс-министр иностранных дел и нынешний ответственный за политический курс ЛПД Фумио Кисида.

Исиба, который пытается стать главой ЛДП уже четвертый раз, считает необходимым внести изменения в запущенный Абэ экономический курс - "абэномику", который предназначался для вывода страны из затянувшейся стагнации. Исиба полагает, что власти должны больше сконцентрироваться на малом бизнесе, домохозяйствах с небольшими доходами и сельских районах. Кроме этого, Исиба призывал "перезапустить" японскую демократию и сократить экономическое неравенство в стране.

В свою очередь Кисида утверждал, что намерен в большей степени, нежели Абэ, прислушиваться к чаяниям простых людей. Он также указывал на необходимость уделять внимание проблемам неравенства.

14 сентября члены ЛДП изберут нового лидера, который затем, после одобрения кандидатуры парламентом, станет премьером. Голосование в парламенте запланировано на 16 сентября.

Япония

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