Фаворит в борьбе за пост премьера Японии продолжит курс Абэ по Курилам

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, который считается основным претендентом на пост премьера страны, заявил, что намерен придерживаться курса уходящего премьера Синдзо Абэ по вопросу Курильских островов.

"Никаких изменений в политике по решению разногласий с Россией по островам (не предвидится - ИФ)", - приводит агентство Bloomberg слова Суги. В свою очередь, японские СМИ отмечают, что Суга не собирается менять позицию по вопросу мирного договора с Россией.

Генсек кабмина также отметил, что он, в случае избрания на пост премьера, намерен сохранить политику, которой придерживался Синдзо Абэ на посту главы правительства Японии, в том числе, в сфере экономики. Абэ начал в Японии новый экономический курс, прозванный "абэномика". Он был разработан, чтобы вывести страну из затянувшегося периода стагнации.

По словам Суги, "абэномика работает даже тогда, когда Япония находится в тяжелом экономическом положении", и он намерен придерживаться этой экономической политики и продвигать ее дальше.

Кроме того, он заявил, что у него хорошие отношения с американскими министрами, работающими при администрации президента Дональда Трампа и он считает отношения с США одними из ключевых для японской дипломатии.

Также Суга пообещал, что приложит все усилия, чтобы решить проблему похищенных Северной Кореей японских подданных.

Суга в среду официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра страны. Свою кандидатуру также уже выдвинул Фумио Кисида, который в 2012-2017 годах занимал пост главы МИД Японии. NHK отмечает, что Кисида считается давним сторонником покидающего пост премьера Синдзо Абэ.

Другой претендент на пост - бывший генсек Либерально-демократической партии Исиба Сигэру, ранее он занимал посты министра обороны и министра сельского хозяйства.

На минувшей неделе Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.

14 сентября члены Либерально-демократической партии изберут нового лидера партии, который затем, после одобрения кандидатуры парламентом, станет премьером. Голосование в парламенте запланировано на 16 сентября.

Партия собирается урезать избирательный протокол, чтобы обеспечить быструю смену власти, поскольку Япония борется с коронавирусом и другими насущными проблемами. Сначала депутаты изберут главу партии. В голосовании примут участие 394 депутата. После этого в течение нескольких дней будет избран новый премьер.