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Украина заочно арестовала 65 самолетов за рейсы в Крым

Украина заочно арестовала 65 самолетов за рейсы в Крым
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Офис генерального прокурора Украины заявил о наложении арестов на 65 самолетов за полеты в Крым.

Как сообщается на сайте ведомства, Главное управление СБУ в АР Крым (расположено в Херсоне - ИФ) под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым (базируется на Украине - ИФ) ведет расследование по фактам "нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

В ведомстве напомнили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над "оккупированным полуостровом Крым" в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения.

Несмотря на это, констатируют в Киеве, около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым. В связи с этим украинская прокуратура Автономной Республики Крым совместно обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний. Сейчас арестованы 65 воздушных судов, которых на Украине считают нарушителями.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос с Крымом закрыт окончательно, этот регион принадлежит РФ.

Крым Россия Украина

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