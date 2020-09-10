Талибы подтвердили проведение межафганских переговоров 12 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Представитель делегации движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Мухаммад Наим Вардак подтвердил, что межафганские переговоры состоятся в субботу в Катаре, сообщает телеканал Tolo News.

По его словам, "первая встреча в рамках межафганского диалога намечена на 12 сентября в Катаре".

Ранее Tolo News со ссылкой на источники сообщал, что переговоры могут начаться в Дохе в субботу. Делегация правительства Афганистана отправится в Катар в пятницу.

Объявление о предполагаемой дате начала переговоров последовало за сообщением о том, что последняя группа заключенных талибов была переправлена в четверг из Кабула в столицу Катара. Речь идет о последней группе талибов из списка в пять тысяч пленных боевиков, освобождения которых требовал "Талибан" в качестве условия для начала межафганских мирных переговоров.

В минувший вторник, 8 сентября, председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что межафганские переговоры, как ожидается, начнутся в столице Катара Дохе в ближайшие дни.